Трюдо: Канада готова відповісти на мита Трампа та захистити свою економіку

За словами премʼєра, для економічного процвітання США потрібні канадські товари.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадський уряд готовий відреагувати на всі сценарії, якщо президент США Дональд Трамп запровадить мита щодо його країни. За його словами, для процвітання американцям потрібні канадські товари.

Про це повідомляє Reuters.

"Канада забезпечує багато необхідних ресурсів, які знадобляться американській економіці для зростання та процвітання", — заявив він.

Трюдо підкреслив, що Трамп є вмілим переговорником, який любить тримати своїх партнерів трохи поза рівновагою. За його словами, підхід республіканця "дійсно вносить невизначеність".

Нагадаємо, після своєї інавгурації Трамп оголосив про намір запровадити 25% мита на товари, що імпортуються з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого. Ініціатива може призвести до зростання цін для американців та початку торговельних війн.

Нагадаємо, Канада може запровадити тарифи на імпорт із США на суму до 150 мільярдів канадських доларів ($105 мільярдів), якщо новообраний американський президент Дональд Трамп запровадить тарифи на канадські товари та послуги.