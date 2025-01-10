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ПОЛІТИКА

Трюдо назвав заяви Трампа про Канаду тактикою відволікання уваги

10 січня 2025, 13:40
Трюдо назвав заяви Трампа про Канаду тактикою відволікання уваги
Фото: ТААС
Трамп погрожував торговельними тарифами та пропонував Канаді стати 51-м штатом США.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає заяви обраного президента США Дональда Трампа про Канаду як американський штат — тактикою, покликаною відвернути увагу населення від потенційного впливу можливих торговельних тарифів.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп погрожував запровадити 25% тарифи на весь канадський імпорт, якщо Оттава не посилить безпеку кордонів, а також говорив про перетворення Канади на 51-й штат США.

"Я думаю, президент Трамп, який є дуже вправним перемовником, своїми розмовами змушує людей дещо відволікатися. …Нафта і газ, електроенергія, сталь, алюміній, пиломатеріали, бетон і все, що американські споживачі купують у Канаді, раптово стане значно дорожчим, якщо він зробить кроки вперед з цими тарифами", - сказав Трюдо в інтерв'ю CNN.

Трюдо, який цього тижня наголосив на відсутності шансів на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів, повторив, що Оттава запровадить контрзаходи, якщо Трамп реалізує свої торговельні погрози.

Він також нагадав, що під час двосторонньої торгової суперечки у 2018 році Канада вже запроваджувала тарифи на деякі американські товари.

"Але ми не хочемо цього робити, тому що це підвищує ціни для канадців і шкодить нашому найближчому торговельному партнеру", - додав водночас прем'єр.

Трамп іще офіційно не вступив на посаду президента США, а його заяви вже спричинили інформаційні цунамі в усьому світі. Особливо активно аналітики, журналісти й офіційні особи коментують висловлювання 47-го американського президента про перетворення Канади на 51-й штат США, приєднання до Сполучених Штатів Гренландії та повернення контролю США над Панамським каналом. 

Дональд ТрампДжастін Трюдо

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