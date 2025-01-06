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Трюдо оголосив про відставку: роботу парламенту призупинено

06 січня 2025, 18:39
Трюдо оголосив про відставку: роботу парламенту призупинено
Фото: CP
Також він покидає пост лідера ліберальної партії.

Сьогодні, 6 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади лідера правлячої Ліберальної партії. 

Про це повідомляє телеканал CNN.

"Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади прем'єр-міністра після того, як партія обере нового лідера", - заявив Трюдо журналістам на прес-конференції в Оттаві.

Поки що посадовець залишиться виконувачем обов'язків прем'єр-міністра, доки не буде обрано нового лідера.

Крім того, Трюдо повідомив, що до 24 березня буде призупинена робота парламенту Канади.

Зранку ми писали, що прем'єр-міністр Канади оголосить про свій намір піти у відставку.

 

відставкаКанадаДжастін Трюдо

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