Трюдо оголосив про відставку: роботу парламенту призупинено
Сьогодні, 6 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади лідера правлячої Ліберальної партії.
Про це повідомляє телеканал CNN.
"Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади прем'єр-міністра після того, як партія обере нового лідера", - заявив Трюдо журналістам на прес-конференції в Оттаві.
Поки що посадовець залишиться виконувачем обов'язків прем'єр-міністра, доки не буде обрано нового лідера.
Крім того, Трюдо повідомив, що до 24 березня буде призупинена робота парламенту Канади.
Зранку ми писали, що прем'єр-міністр Канади оголосить про свій намір піти у відставку.