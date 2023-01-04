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Трюдо пообіцяв подальшу підтримку України

04 січня 2023, 09:17
Трюдо пообіцяв подальшу підтримку України
Джастін Трюдо Фото: AFP
Джастін Трюдо під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією рф.

Про це повідомляє офіс глави канадського уряду.

"Прем'єр-міністр підтвердив рішучість Канади й надалі надавати гуманітарну, військову, фінансову та іншу допомогу народу України протягом усього необхідного часу, аби уберегти його вільне, демократичне та безпечне майбутнє", - вказали у канцелярії.

Водночас зазначили, що Трюдо та Зеленський обговорили останні події на полі бою та засудили обстріли, до яких вдається росія.

Глава канадського уряду також передав найтепліші побажання українцям, які готуються відзначати православне Різдво попри удари ворога по критичній інфраструктурі, та висловив сподівання, що 2023 рік принесе Україні стійкий мир.

Нагадаємо, що президент Франції та прем’єр Швеції наголосили на підтримці України.

Канадапідтримкавійна

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