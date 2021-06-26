Трюдо закликав Папу Римського вибачитися перед канадськими індіанцями

Канадці "жахнулися і соромляться" своєї державної політики в минулому, коли примушували дітей корінних народів відвідувати спеціальні школи-інтернати

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що попросив Папу Римського Франциска приїхати в Канаду і вибачитися за дії церковних шкіл-інтернатів для індіанців, де було знайдено останки дітей.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє АР.

"Я особисто розмовляв з Його Святістю Папою Франциском, щоб переконати його, наскільки важливо не тільки те, що він вибачиться, але і те, що він принесе вибачення корінним канадцям на канадській землі", - сказав Трюдо.

За його словами, канадці "жахнулися і соромляться" своєї державної політики в минулому, коли примушували дітей корінних народів відвідувати спеціальні школи-інтернати.

Як повідомлялося, наприкінці минулого місяця незадокументовані останки 215 дітей виявили на території колишньої школи-інтернату для корінного населення в канадській провінції Британська Колумбія. Також цього тижня на території ще однієї такої школи в канадській провінції Саскачеван виявили сотні безіменних поховань.

З XIX століття по 1970-ті роки школи-інтернати для представників корінних народів у Канаді керувалися державою або церквою. Дітей в них примусово забирали з сімей, насильство в таких закладах було звичайним явищем.

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