Канадське подружжя передало понад $8 мільйонів на допомогу дітям в Україні

Канадське подружжя благодійників українського походження Джеймс та Луїза Темертей передали організації "Допоможіть нам допомогти" (Help us Help) 10 млн канадських доларів (понад 8 млн дол США).

Фото: newpathway.ca

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосили в організації "Допопоможіть нам допомогти", яка активно працює в Україні. "Канадська благодійна організація "Допоможіть нам допомогти" (HUH) рада оголосити, що Фундація Темертея, заснована Джеймсом та Луїзою Темертей, пожертвувала 10 млн дол. на створення фонду Темертея", - заявили в організації, яка активно працює в Україні. Зазначається, що фонд буде використано для "надання гуманітарної допомоги, організації ініціатив із боротьби з торгівлею людьми, проведення освітніх проєктів, забезпечення психічної допомоги та проведення семінарів із розвитку особистості переважно для дітей в Україні". З часу заснування у 1993 році HUH допоміг більш ніж 10 тис. українських дітей з сиротинців й інтернатів. Після початку війни на сході України, організація також підтримала родини 500 ветеранів. "Ця щедра пожертва дозволить організації збільшити свій вплив та кількість залучених до проєктів осіб", - розповіли у HUH. Додамо, що заснована у 1997 благодійна фундація Джеймса та Луїзи Темертеїв регулярно надає підтримку освіті, охороні здоров’я та культурі України й Канади. Минулого року фундація зробила найбільшу благодійну пожертву в історії Канади, передавши 250 млн дол. (близько 192 млн дол. США) на розвиток медичного факультету університету Торонто. Джеймс (Костянтин) Темертей народився у 1941 році у селі Стила, що на території сучасної Донецької області України. У 1949 році його батьки емігрували до Канади. Заснована Темертеєм у 1987 році компанія Northland Power стала одним із перших незалежних виробників енергії у Канаді. Читайте також: У Польщі зібрали пів мільйона злотих для родини українця, якого кинули помирати в лісі

