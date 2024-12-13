Україна повернула ще одну дитину з окупованих територій

Від початку широкомасштабної війни Михайло разом із мамою та бабусею опинилися в окупації.

Сьогодні, 13 грудня, хлопчину Михайла вдалося повернути з тимчасово окупованих територій.

Про це в Тelegram-каналі повідомила радниця керівника ОПУ, операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

"Ще одна дитина вдома! У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованих територій", - йдеться в дописі.

Зарівна написала, що на початку широкомасштабної війни Михайло разом із мамою та бабусею опинилися в окупації.

Аби уникнути зайвої уваги з боку окупаційної влади, хлопцеві довелося йти до російської школи, що стало для нього важким випробуванням. Він почувався чужим серед нових однокласників і не міг знайти з ними спільну мову.

"Сім’я неодноразово намагалася виїхати, але всі спроби закінчувалися невдачею. Проте завдяки злагодженій роботі наших партнерів - Українській мережі за права дитини Михайло нарешті вдома. Мати хлопця не змогла залишити прикуту до ліжка бабусю, чий стан здоров’я помітно погіршився через стрес та відсутність необхідних ліків. В Україні Михайла зустріли його рідні. Тепер хлопець у безпеці, в родинному оточенні, планує повернутися до навчання в українській школі та мріє про краще майбутнє", – додала Зарівна.

Днямий стало відомо, що Україна після трьох років окупації повернула сина військовослужбовиці.