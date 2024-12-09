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Україна після трьох років окупації повернула сина військовослужбовиці

09 грудня 2024, 15:23
Україна після трьох років окупації повернула сина військовослужбовиці
Фото: Укрінформ
Від початку повномасштабного вторгнення Київ повернув більше тисячі дітей з окупації.

На територію держави вдалося повернути додому сина української військовослужбовиці, який три роки перебував в окупації в Луганської області.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак написав в Telegram-каналі.

"В межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому сина української військовослужбовиці, який залишався в окупації останні три роки. До початку повномасштабного вторгнення він жив із мамою та бабусею у Сватовому на Луганщині, але після того, як мама пішла захищати країну, а місто опинилося під обстрілами та потрапило під окупацію, хлопчик залишився наодинці з бабусею. Два тижні тому бабуся померла, і дитина опинилася сам на сам під загрозою депортації до росії та потрапляння до інтернату", - йдеться в дописі. 

Єрмак написав, що вдячний нашим партнерам Українській мережі за права дитини за організацію цього повернення. 

"Виконуємо завдання Президента — повернути в Україну всіх наших дітей!", додав він. 

Загалом Україні вдалося повернути поки 1029 українських дітей з російської неволі.

 

Росіяокупаціявійна в Україні

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