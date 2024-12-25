Європейський Союз перерахував до бюджету України другий транш грантової допомоги

Частина коштів буде спрямована на забезпечення безкоштовного харчування у школах для дітей 1-4 класів.

Європейський Союз виділив Україні €150 млн, частина з них піде на забезпечення безкоштовного харчування у школах для дітей 1—4 класів.

Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що це вже другий транш з боку ЄС в межах угоди щодо підтримки швидкого відновлення, яка передбачає надання €300 млн.

Окрім харчування дітей, кошти також направлять на відновлення інфраструктури та підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції.

Минулого тижня Київ отримав транш на 4,1 млрд євро за вищезгаданою програмою. Загальний обсяг допомоги у 2024 році досяг 16,1 млрд євро.