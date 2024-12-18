Україна отримала другий транш на €4,1 млрд від Євросоюзу

Це вже друга виплата в цьому році в межах програми Ukraine Facility.

Україна отримала 4,1 мільярда євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility.

Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram-каналі.

"Це другий регулярний платіж, виділений Європейською комісією в межах цього інструменту. Черговий транш став результатом виконання нашою державою усіх заходів, визначених "Планом України", - йдеться в дописі.

За словами прем’єра, черговий транш Європейського Союзу став результатом виконання нашою державою усіх заходів, визначених Планом України.

"Загальна цьогорічна допомога за ініціативою Ukraine Facility складає 16,1 мільярда євро. Загалом у її межах передбачено надання Україні 50 млрд євро. Програма діятиме з 2024 до 2027 року", - додав Шмигаль.

Він подякував Європейському Союзу за непохитну підтримку України, яка має велике значення для зміцнення економічної стійкості країни та трансформації на шляху до повноправного членства в ЄС.

Перший транш блок передав в кінці літа, тоді Україна отримала €4,2 млрд від ЄС в межах програми Ukraine Facility.