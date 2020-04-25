Триває локалізація лісових пожеж у шести лісництвах Чорнобильської зони

Загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіоактивних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження немає

Як повідомляє Державне агентство України з управління Зоною відчуження в соцмережі Фейсбук, ліквідацію пожеж здійснюють підрозділи Держслужби з НС (ДСНС) і співробітники лісових пожежних станцій Державного спеціалізованого підприємства "Північна Пуща".

Станом на 11.00 суботи, 25 квітня, у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення (Чорнобильській зоні) триває локалізація пожеж на території шести лісництв: Луб'янського, Дитятківського, Котовського, Денисовицького, Корогодського та Паришівського лісництв, зназначає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє Державне агентство України з управління Зоною відчуження в соцмережі Фейсбук, ліквідацію пожеж здійснюють підрозділи Держслужби з НС (ДСНС) і співробітники лісових пожежних станцій Державного спеціалізованого підприємства "Північна Пуща".

"Проводяться заходи щодо максимального пролиття окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків, лісової підстилки та залишків деревини з метою запобігання виникнення пожеж та недопущення нових", - наголошується в повідомленні.

Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

Продовжують працювати пожежні насосні станції щодо гасіння торфовищ в районі с. Крива Гора (Паришівське лісництво) та смт Поліське (Котовське лісництво).

За інформацією ДСНС, Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 5 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 949 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти, якими 24 квітня здійснено 79 скидів - 176 т води.

До гасіння залучено 1 тис. 122 чоловік особового складу та 270 одиниць техніки.

Загрози об’єкту "Укриття", сховищу радіоактивних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження немає.

Нагадаємо, що пожежу на території Дитятківського лісництва в зоні ЧАЕС локалізовано