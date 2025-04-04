Цахал ліквідував командира Хамас Хассана Фархата у Лівані

Фархат був убитий разом зі своїми сином і донькою під час удару в місті Сідон на півдні Лівану.

Ізраїль убив командира палестинського бойового угруповання Хамас під час авіаудару по південному Лівану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Ізраїльські військові заявляли, що Хассан Фархат відповідав за ракетні обстріли міста Цфат у 2024 році, унаслідок яких загинули та поранені декілька солдатів Ізраїлю. Цахал пообіцяв протистояти терористам Хамас "де б вони не діяли".

Джерело Reuters в службах безпеки повідомило, що Фархат був убитий разом зі своїми сином і донькою під час удару в місті Сідон на півдні Лівану.