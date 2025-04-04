Цахал ліквідував командира Хамас Хассана Фархата у Лівані
04 квітня 2025, 19:55
Фото: AFP
Фархат був убитий разом зі своїми сином і донькою під час удару в місті Сідон на півдні Лівану.
Ізраїль убив командира палестинського бойового угруповання Хамас під час авіаудару по південному Лівану.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Ізраїльські військові заявляли, що Хассан Фархат відповідав за ракетні обстріли міста Цфат у 2024 році, унаслідок яких загинули та поранені декілька солдатів Ізраїлю. Цахал пообіцяв протистояти терористам Хамас "де б вони не діяли".
Джерело Reuters в службах безпеки повідомило, що Фархат був убитий разом зі своїми сином і донькою під час удару в місті Сідон на півдні Лівану.
Озброєне крило Хамас аль-Касам заявило, що Фархата убили у своїй квартирі в Сідоні, і похвалило його "благословенний внесок" у протистояння з Ізраїлем протягом багатьох років.
Підтримувана Іраном організація Хезбола, що є союзником Хамас, засудила удар у своїй заяві, зазначивши, що "завдання удару по Сидону є свідченням наміру ворога розширити масштаби своєї агресії і націлитися на весь Ліван".
Офіс прем'єр-міністра Лівану Навафа Салама заявив, що п'ятнична атака Ізраїлю була явним порушенням режиму припинення вогню, підтримуваного США.