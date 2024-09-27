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Цахал атакував Бейрут: ціллю був лідер "Хезболли" – CNN

27 вересня 2024, 21:16
Цахал атакував Бейрут: ціллю був лідер
Фото: AFP
Він, за непідтвердженою інформацією, живий.

Сьогодні, 27 вересня, Ізраїль завдав удари по Бейруту, намагаючись ліквідувати лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.

Про це пише телеканал CNN.

Ізраїльський чиновник на умовах анонімності розказав, що під час атаки на головний штаб "Хезболли" у Бейруті Ізраїль намагався знищити Насраллу.

За його словами, ізраїльські військові працюють над тим, щоб перевірити, чи його вбили в результаті удару.

Разом з тим, арабські ЗМІ пишуть, що Насралла живий, а "Хезболла" незабаром опублікує заяву про ізраїльську атаку.

Сьогодні, 27 вересня, ввечері у Бейруті пролунали вибухи - Ізраїль завдав по місту авіаудари.

 
ІзраїльХезболлаХасан Насралла

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