Цахал оточив Газу і може сьогодні увійти в місто – The Times
Про це повідомив The Times.
Військовий армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що війна досягла "важливої стадії", адже ізраїльські війська тепер також досягли узбережжя на південь від міста Гази.
"Тепер існують Південна Газа і Північна Газа", - сказав Хагарі.
Він додав, що шлях для втечі мирних жителів на південь залишається відкритим.
Разом з тим, є "колапс зв’язку" в Газі, про який повідомила група захисту доступу до Інтернету NetBlocks.org. Це підтвердила і палестинська телекомунікаційна компанія Paltel. І це ще більше ускладн/ передачу деталей нового етапу військового наступу.
Ми також писали, що супутникові знімки свідчать про те, що зараз ізраїльські війська намагаються розділити Сектор Гази на дві частини.