Цахал оточив Газу і може сьогодні увійти в місто – The Times

Сектор Гази, 29 липня 2014 року. Ізраїль здійснив ракетні удари по місту Газа. Військова операція Ізраїлю проти руху ХАМАС розпочалася 8 липня. Її причиною стали обстріли, які здійснювали бойовики ХАМАС. Фото: АFР

Ізраїльські війська повністю оточили місто Газа та розділили сектор на Південний і Північний.

Про це повідомив The Times.

Військовий армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що війна досягла "важливої стадії", адже ізраїльські війська тепер також досягли узбережжя на південь від міста Гази.

"Тепер існують Південна Газа і Північна Газа", - сказав Хагарі.

Він додав, що шлях для втечі мирних жителів на південь залишається відкритим.

Разом з тим, є "колапс зв’язку" в Газі, про який повідомила група захисту доступу до Інтернету NetBlocks.org. Це підтвердила і палестинська телекомунікаційна компанія Paltel. І це ще більше ускладн/ передачу деталей нового етапу військового наступу.

Ми також писали, що супутникові знімки свідчать про те, що зараз ізраїльські війська намагаються розділити Сектор Гази на дві частини.