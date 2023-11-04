Цахал оточує Газу: CNN проаналізували фото
На супутникових знімках видно, що ізраїльські військові поступово оточують місто Газа в ході війни з Хамас.
Про це повідомляє CNN.
За інформацією видання, супутникові знімки свідчать про те, що зараз ізраїльські військові намагаються розділити Сектор Газа на дві частини.
Вони підходять до найбільшого міста палестинського анклаву з трьох сторін - з північного заходу, північного сходу та вздовж південної частини населеного пункту.
"Згідно з супутниковими знімками Європейського космічного агентства, зробленими в середу, ізраїльські війська просунулися вглиб уздовж південної частини Гази, до моря, і опинилися приблизно за кілометр від повного оточення міста", - уточнюють журналісти.
На супутникових знімках, за даними CNN, видно сліди важкої техніки, які тягнуться майже до узбережжя.
Нагадаємо, ще вчора, 2 листопада, прес-секретар Цахалу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив про повне оточення міста Газа ізраїльськими військовими.
При цьому він зазначав, що про припинення вогню не йдеться.