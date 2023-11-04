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ПОЛІТИКА

Цахал оточує Газу: CNN проаналізували фото

04 листопада 2023, 08:59
Цахал оточує Газу: CNN проаналізували фото
Сектор Гази, 29 липня 2014 року. Ізраїль здійснив ракетні удари по місту Газа. Військова операція Ізраїлю проти руху ХАМАС розпочалася 8 липня. Її причиною стали обстріли, які здійснювали бойовики ХАМАС. Фото: АFР
Супутникові знімки свідчать про те, що зараз ізраїльські війська намагаються розділити Сектор Гази на дві частини.

На супутникових знімках видно, що ізраїльські військові поступово оточують місто Газа в ході війни з Хамас.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, супутникові знімки свідчать про те, що зараз ізраїльські військові намагаються розділити Сектор Газа на дві частини.

Вони підходять до найбільшого міста палестинського анклаву з трьох сторін - з північного заходу, північного сходу та вздовж південної частини населеного пункту.

"Згідно з супутниковими знімками Європейського космічного агентства, зробленими в середу, ізраїльські війська просунулися вглиб уздовж південної частини Гази, до моря, і опинилися приблизно за кілометр від повного оточення міста", - уточнюють журналісти.

На супутникових знімках, за даними CNN, видно сліди важкої техніки, які тягнуться майже до узбережжя.

Нагадаємо, ще вчора, 2 листопада, прес-секретар Цахалу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив про повне оточення міста Газа ізраїльськими військовими.

При цьому він зазначав, що про припинення вогню не йдеться.

Хамас: Ізраїльцахал

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