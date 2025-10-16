Ізраїль ліквідував начальника генштабу хуситів

Аль-Гамарі, найімовірніше, був смертельно поранений під час атаки Цахал.

Ізраїльські військові під час удару по Ємену в серпні ліквідували начальника генштабу хуситів Мухаммада аль-Гамарі.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє The Times of Israel.

Аль-Гамарі, найімовірніше, був смертельно поранений під час атаки Цахал. До цього він отримував поранення внаслідок ізраїльського удару в червні.

"Він приєднався до своїх друзів, знищених членів "осі зла", у глибинах пекла", - зазначив Кац.