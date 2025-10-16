Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ізраїль ліквідував начальника генштабу хуситів

16 жовтня 2025, 20:50
Ізраїль ліквідував начальника генштабу хуситів
Аль-Гамарі, найімовірніше, був смертельно поранений під час атаки Цахал.
Ізраїльські військові під час удару по Ємену в серпні ліквідували начальника генштабу хуситів Мухаммада аль-Гамарі.
 
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє The Times of Israel.
 
Аль-Гамарі, найімовірніше, був смертельно поранений під час атаки Цахал. До цього він отримував поранення внаслідок ізраїльського удару в червні.
 
"Він приєднався до своїх друзів, знищених членів "осі зла", у глибинах пекла", - зазначив Кац.
 
Міністр додав, що сьогодні він також відвідав так званий "центр командування щодо хуситів" Управління військової розвідки Ізраїлю разом із начальником цього управління, генерал-майором Шломі Біндером. Там він подякував солдатам і командирам "за чудову роботу, яку вони вже виконали і яку їм ще належить зробити проти хуситів у майбутньому".
 
Мухаммад Абд аль-Карім аль-Гамарі був начальником Генерального штабу збройних сил руху хуситів. З 2016 року він очолював військове керівництво угруповання і вважався ключовим стратегом, відповідальним за планування і проведення операцій хуситів як усередині Ємену, так і за його межами. Як очільник Генштабу, аль-Гаамарі також потрапив під санкції ООН і США за роль у здійсненні нападів, руйнуванні цивільної інфраструктури та керівництві наступальними операціями проти урядових сил і сусідніх держав.

 

