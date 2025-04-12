Цахал оточив важливе місто сектора Гази на кордоні з Єгиптом

Палестинські хлопчики під час демонстрації 17 серпня 2014 в південному місті Рафах на півдні сектора Газа. Фото: AFP

Два тижні тому військові опублікували попередження про евакуацію з Рафаху для цивільних осіб.

В суботу армія оборони Ізраїлю оголосила, що закінчила взяття під контроль коридору Мораг на півдні сектора Гази, і повністю оточила місто Рафах, що на кордоні з Єгиптом.

Про це повідомив The Times of Israel.

Військові оголосила, що Рафах зараз оточений їхніми силами, 36-та дивізія утримує коридор Мораг, а дивізія Гази діє у Філадельфійському коридорі вздовж прикордонної зони Єгипту та сектора Гази.

Військові Ізраїлю додали, що наразі вони діятимуть у районах Рафаха, куди раніше не входили, щоб перемогти сили Хамас, що залишилися там.

Два тижні тому військові опублікували попередження про евакуацію з Рафаху для цивільних осіб.

Також міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац закликав палестинців усунути Хамас і звільнити всіх заручників перед тим, як військові розширять свої операції в Газі.

"Це останній момент для усунення Хамас, звільнення заручників і припинення війни. Інтенсивні дії Цахал незабаром поширяться на додаткові місця в більшій частині Гази, і вам доведеться евакуюватися з зони бойових дій", - заявив Кац у своїй заяві.

Ми також повідомляли, що Нетаньягу закликає Хамас скласти зброю і залишити Газу.