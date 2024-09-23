Цахал розпочав масштабну атаку на об'єкти "Хезболли" в Лівані

В прикордонних містах Саса та Нетуа в Галілеї пролунали сигнали про наближення ракет.

Армія оборони Ізраїлю розпочала "широкомасштабні" удари по об'єктах "Хезболли" у Лівані.

Про це Цахал повідомив в Telegram-каналі.

"ЦАХАЛ наразі завдає масштабних ударів по терористичних цілях, що належать терористичній організації "Хезболла" в Лівані", - йдеться в дописі.

В прикордонних містах Саса та Нетуа в Галілеї пролунали сигнали про наближення ракет.

"Ми радимо цивільним особам з ліванських сіл, де розташовані будівлі та об’єкти, які використовуються "Хезболлою" у військових цілях, наприклад для зберігання зброї або поруч з ними, негайно перебратися до безпечного місця заради власної безпеки", - заявили ізраїльські військові.

Ми також писали, що лідер "Хезболли" оголосив, що напади Ізраїлю на Ліван означають оголошення війни.