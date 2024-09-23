Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Цахал розпочав масштабну атаку на об'єкти "Хезболли" в Лівані

23 вересня 2024, 09:23
Цахал розпочав масштабну атаку на об'єкти
Amir Cohen/Reuters
В прикордонних містах Саса та Нетуа в Галілеї пролунали сигнали про наближення ракет.

Армія оборони Ізраїлю розпочала "широкомасштабні" удари по об'єктах "Хезболли" у Лівані.

Про це Цахал повідомив в Telegram-каналі.

"ЦАХАЛ наразі завдає масштабних ударів по терористичних цілях, що належать терористичній організації "Хезболла" в Лівані", - йдеться в дописі.

В прикордонних містах Саса та Нетуа в Галілеї пролунали сигнали про наближення ракет.

"Ми радимо цивільним особам з ліванських сіл, де розташовані будівлі та об’єкти, які використовуються "Хезболлою" у військових цілях, наприклад для зберігання зброї або поруч з ними, негайно перебратися до безпечного місця заради власної безпеки", - заявили ізраїльські військові.

Ми також писали, що лідер "Хезболли" оголосив, що напади Ізраїлю на Ліван означають оголошення війни.

 

ІзраїльЛіванХезболлацахал

Останні матеріали

ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 08:09
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється