Цахал заявляє, що захопили 650 терористів

Ізраїльські військові заявили про захоплення у полон близько 650 терористів, серед яких високопоставлені командири Хамас і палестинського "Ісламського джихаду".

Про це пише ізраїльське видання Times of Israel.

Цахал провів військову операцію лікарні "Шифа" в місті Газа і там захопив терористів.

Бойовики, які ховалися в медичному центрі, здалися військам.

За даними військових, серед захоплених є командир відділу спостереження та розвідки у місті Газа Хусам Саламе і його брат керівник підрозділу пропаганди терористичного угруповання Віссам Саламе.

В полон також захопили трьох старших офіцерів штаб-квартири Хамас на Західному березі річки Йордан.

Один із захоплених це один із організаторів викрадення і вбивства трьох ізраїльських підлітків у 2014 році Махмуд Кавасмех, інший - Хамдалла Хасан Алі, брав участь у керівництві нещодавніми нападами на Західному березі річки Йордан.

Терористів доставили до Ізраїлю для подальшого допиту в "Шин-Бет".

Також в ході рейду було ліквідовано ще понад 140 бойовиків. А під час обшуку лікарні солдати Цахал вилучили зброю і документи розвідки.