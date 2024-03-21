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Цахал заявляє, що захопили 650 терористів

21 березня 2024, 21:27
Цахал заявляє, що захопили 650 терористів
Фото: yvision.kz
Ізраїльські військові заявили про захоплення у полон близько 650 терористів, серед яких високопоставлені командири Хамас і палестинського "Ісламського джихаду".

Про це пише ізраїльське видання Times of Israel.

Цахал провів військову операцію лікарні "Шифа" в місті Газа і там захопив терористів. 

Бойовики, які ховалися в медичному центрі, здалися військам.

За даними військових, серед захоплених є командир відділу спостереження та розвідки у місті Газа Хусам Саламе і його брат керівник підрозділу пропаганди терористичного угруповання Віссам Саламе.

В полон також захопили трьох старших офіцерів штаб-квартири Хамас на Західному березі річки Йордан. 

Один із захоплених це один із організаторів викрадення і вбивства трьох ізраїльських підлітків у 2014 році Махмуд Кавасмех, інший - Хамдалла Хасан Алі, брав участь у керівництві нещодавніми нападами на Західному березі річки Йордан.

Терористів доставили до Ізраїлю для подальшого допиту в "Шин-Бет".

Також в ході рейду було ліквідовано ще понад 140 бойовиків. А під час обшуку лікарні солдати Цахал вилучили зброю і документи розвідки.

 
ХАМАСІзраїльцахал

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