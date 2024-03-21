Цахал заявляє, що захопили 650 терористів
Про це пише ізраїльське видання Times of Israel.
Цахал провів військову операцію лікарні "Шифа" в місті Газа і там захопив терористів.
Бойовики, які ховалися в медичному центрі, здалися військам.
За даними військових, серед захоплених є командир відділу спостереження та розвідки у місті Газа Хусам Саламе і його брат керівник підрозділу пропаганди терористичного угруповання Віссам Саламе.
В полон також захопили трьох старших офіцерів штаб-квартири Хамас на Західному березі річки Йордан.
Один із захоплених це один із організаторів викрадення і вбивства трьох ізраїльських підлітків у 2014 році Махмуд Кавасмех, інший - Хамдалла Хасан Алі, брав участь у керівництві нещодавніми нападами на Західному березі річки Йордан.
Терористів доставили до Ізраїлю для подальшого допиту в "Шин-Бет".
Також в ході рейду було ліквідовано ще понад 140 бойовиків. А під час обшуку лікарні солдати Цахал вилучили зброю і документи розвідки.