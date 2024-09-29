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Цахал заявив про ліквідацію ще одного посадовця "Хезболли"

29 вересня 2024, 17:52
Цахал заявив про ліквідацію ще одного посадовця
Фото: з вільного доступу
Набіль Каук приєднався до "Хезболли" у 1980-х роках.

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що високопоставлений посадовець "Хезболли" Набіль Каук був убитий в результаті авіаудару увечері в суботу в столиці Лівану Бейруті.

Про це повідомив Цахал. 

За даними ізраїльської армії, Каук був командиром "превентивного підрозділу безпеки" Хезболли і високопоставленим членом центральної ради терористичного угрупування.

Він вважався близьким до керівництва "Хезболли" і "брав участь у підготовці терористичних атак проти держави Ізраїль та її громадян", - зазначають військові.

Тої ночі винищувачі завдали удару і вбили Каука в передмісті Бейрута Дахіє, відомому оплоті "Хезболли".

В Цахал додали, що протягом ночі ізраїльські винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів "Хезболли" в Лівані.

Набіль Каук приєднався до "Хезболли" у 1980-х роках.

Вчора, 28 вересня, стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

 

ІзраїльХезболлаНабіль Каук

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