Цахал заявив про ліквідацію ще одного посадовця "Хезболли"
Армія оборони Ізраїлю оголосила, що високопоставлений посадовець "Хезболли" Набіль Каук був убитий в результаті авіаудару увечері в суботу в столиці Лівану Бейруті.
Про це повідомив Цахал.
За даними ізраїльської армії, Каук був командиром "превентивного підрозділу безпеки" Хезболли і високопоставленим членом центральної ради терористичного угрупування.
Він вважався близьким до керівництва "Хезболли" і "брав участь у підготовці терористичних атак проти держави Ізраїль та її громадян", - зазначають військові.
Тої ночі винищувачі завдали удару і вбили Каука в передмісті Бейрута Дахіє, відомому оплоті "Хезболли".
В Цахал додали, що протягом ночі ізраїльські винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів "Хезболли" в Лівані.
Набіль Каук приєднався до "Хезболли" у 1980-х роках.
Вчора, 28 вересня, стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли.