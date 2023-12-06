Це безумство – Байден про ймовірну відмову від підтримки України

Президент США Джо Байден вважає абсолютною помилкою перспективу можливої відмови від допомоги Україні, яка воює з росією.

Про це пише CNN.

"Відмова від підтримки України – це просто абсолютне божевілля", - заявив Байден.

За його словами, відмова від підтримки України суперечить інтересам США, і пообіцяв, що його адміністрація доб’ється виділення коштів для України.

Разом з тим, міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що ситуація з фінансуванням України дійсно складна.

"Ми можемо вважати себе відповідальними за поразку України, якщо нам не вдасться надати Україні це фінансування", - сказала Єллен і додала, що в України просто закінчуються гроші.

Проте питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами і республіканцями в Конгресі. Наразі це питання гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, щою зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.

В середині листопада Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду без допомоги Україні.

Після цього ведуть дискусії між демократами та республіканцями.