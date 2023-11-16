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ПОЛІТИКА

Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду

16 листопада 2023, 08:07
Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду
Фото: Укрінформ
"За" проголосували 87 сенаторів, "проти" - 11.

Сенат США схвалив законопроєкт спікера Палати представників Майка Джонсона щодо тимчасового фінансування, покликаного запобігти зупинці уряду. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.

Про це повідомляє The Washington Post.

"За" проголосували 87 сенаторів, "проти" - 11. 

"У мене хороші новини для американського народу: цієї п’ятниці ввечері не буде припинення роботи уряду. Завдяки двопартійній співпраці ми залишаємо уряд відкритим", - заявив лідер більшості в Сенаті Чарльз Е. Шумер.

Законодавство фінансує уряд на поточних рівнях видатків і розподіляє дати закінчення фінансування. Приблизно 20% федерального уряду буде фінансуватися до 19 січня, а решта 80% – до 2 лютого.

Законопроєкт про тимчасовий бюджет ініціював спікер Палати представників Майк Джонсон. Цей документ передбачає продовження фінансування військового будівництва, пільг для ветеранів, транспорту, житла, міського розвитку, сільського господарства, Управління з контролю за продуктами й ліками, а також енергетичних і водних програм до 19 січня. Фінансування всіх інших федеральних операцій, включаючи оборону, закінчиться 2 лютого. Допомоги для України там немає. Комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, Палата представників розглядатиме після Дня подяки (23 листопада).

20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткової допомоги на $106 мільярдів. З них $61,4 мільярда для підтримки України, решта — для Ізраїлю і на зміцнення кордону між Штатами й Мексикою. Це загальний пакет. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Республіканці в Палаті представників внесли законопроєкт, який передбачає пакет військової допомоги Ізраїлю і не містить допомоги Україні. Демократи в Сенаті США заблокували пропозицію республіканців щодо допомоги Ізраїлю окремо від України.

15 листопада Палата представників США ухвалила бюджет фінансування уряду на два місяці без допомоги України. Таким чином, американський уряд матиме кошти до 19 січня. Термін дії попереднього тимчасового бюджету закінчується 17 листопада. Якщо б тимчасовий бюджет не затвердили, то уряд США частково призупинив би роботу. Це могло сповільнити допомогу Україні, оскільки частину держслужбовців відправили б у вимушену відпустку.

Сенат СШАзаконопрект

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