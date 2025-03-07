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ПОЛІТИКА

У Сенаті США провалились п'ять резолюцій на підтримку України

07 березня 2025, 17:42
У Сенаті США провалились п'ять резолюцій на підтримку України
Фото: Укрінформ
В тексті кожної із цих резолюцій був заклик "засудити жорстоке вторгнення владіміра путіна в Україну".

У Сенаті США винесли п’ять резолюцій на підтримку України, однак всі вони були заблоковані голосуванням сенаторів-республіканців.

Про це Голосу Америки повідомили представники офісів сенаторів, які були авторами цих документів.

Помічники сенаторів уточнили, що розгляд цих резолюцій не був занесений в протокол голосування, тому точних даних про те, хто голосував "за", а хто "проти", немає.

В тексті кожної із цих резолюцій був заклик "засудити жорстоке вторгнення владіміра путіна в Україну та знову підкреслити підтримку Сполученими Штатами України та західної демократії".

Авторами кожної з резолюцій виступили сенатори-демократи: Майкл Беннет, Кріс Ван Голлен, Дік Дурбін, Річард Блюменталь та Пітер Велч. До них долучився також і незалежний сенатор Берні Сандерс.

Лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер виступив на підтримку резолюцій.

У залі засідань Сенату він наголосив, що ці резолюції "підтверджують основні двопартійні засади", які мають підтримувати як демократи, так і республіканці.

Водночас очільник Комітету із міжнародних відносин Сенату, республіканець Джим Ріш не підтримав резолюції.

"Це навіть не законопроєкт, це лише резолюція. Немає нікого, хто б не погодився з її текстом...Але ця резолюція матиме абсолютно нульовий ефект", – зазначив Ріш.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня президент США Дональд Трамп наказав повністю зупинити військову допомогу Україні, про що повідомили низка західних ЗМІ. 

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. 

війнарезолюціяСенат СШАпідтримка України

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