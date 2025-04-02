Сенатори США пропонують жорсткі санкції проти росії

Зокрема, закон може ввести 500% тариф на імпортні товари з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Американські сенатори виступили за жорсткі санкції проти росії, включно з 500% митом на товари з країн, що купують російську нафту та газ.

Про це повідомляє The Washington Times.

Сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроект про запровадження санкцій проти росії за відмову від довготривалого миру з Україною.

Серед 50 співавторів законопроекту в Сенаті - однакова кількість республіканців і демократів, що свідчить про широку двопартійну підтримку ініціативи.

"У Сенаті Сполучених Штатів домінує думка, що росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія путіна мають припинитися зараз і стримуватися в майбутньому", - йдеться у спільній заяві сенаторів.

Документ передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти росії та осіб, які підтримують агресію кремля проти України. Обмеження будуть застосовані, якщо мирні переговори зірвуться або угода буде досягнута, але порушена росією.

Зокрема, закон може ввести 500% тариф на імпортні товари з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

Це могло б надати певні гарантії президенту Володимиру Зеленському, який заявив, що хоче, щоб захист від нового російського військового вторгнення був закріплений в угоді.

У документі сенатори висловили сподівання, що в 2025 році президент Трамп і його команда "досягнуть того, що не вдавалося світу в минулому: остаточно припинять російську агресію проти України і забезпечать виживання вільної та демократичної України".

"Ці санкції проти росії вже готові й отримають переважну двопартійну, двопалатну підтримку, якщо будуть представлені на голосування в Сенаті та Палаті представників", - зазначили автори документу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається "всадити" Україну та росію за стіл переговорів та укласти договір про закінчення війни.

Однак кремль не прийняв останні пропозиції Вашингтону про 30-денне припинення вогню, на які погодився Київ. У москві почали висувати власні сценарії завершення війни, що неприйнятні для української сторони та є фактично капітуляцією.

Нагадаємо, Трамп розлютився затягуванням росією переговорів та не виключив запровадження додаткових тарифів у розмірі 25-50% для покупців російської нафти.