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Це буде кінець Європи, якщо Україна програє – Кулеба

09 жовтня 2023, 12:31
Це буде кінець Європи, якщо Україна програє – Кулеба
Фото: з вільних джерел
Європейський Союз не може дозволити не перемогти разом з Україною в боротьбі з російською агресією.

Інакше це буде кінець Європи, якщо Україна програє. 

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Ми всі жили очікуваннями швидкої війни. І путін жив очікуванням швидкої війни, тільки він інакше собі це уявляв", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, в європейських країнах наратив звучить такий - якщо війна триватиме довго, ми все одно будемо з вами стільки, скільки потрібно для вашої перемоги.

"Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє", - сказав український міністр.

Раніше Кулеба заявляв, що Німеччина все одно передасть Україні Taurus. 

 
війназаяваКулеба

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