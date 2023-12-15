Це історичний момент для Європи – Держдеп про рішення ЄС

США привітали рішення Європейської Ради щодо просування перспектив членства в ЄС для України, Молдови, Грузії та Боснії і Герцеговини.

Там назвали цей крок історичним моментом для Європи.

З такою заявою виступив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Сьогоднішні рішення щодо відкриття переговорів з Україною і Молдовою про вступ до ЄС, надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС, а також початок переговорів щодо членства Боснії та Герцеговини, як тільки вона виконає необхідні критерії, дають сподівання про стимул для цих країн та їхніх народів продовжувати необхідні реформи, щоби просувати їхні амбіції в ЄС. Це історичний момент для Європи, а також для трансатлантичного партнерства",- заявив Міллер.

Речник Держдепартаменту додав, що Сполучені Штати рішуче підтримують процес розширення Європейського Союзу.

"У цей ключовий момент для трансатлантичної спільноти ми заохочуємо використати момент, щоби повністю реалізувати свій демократичний та економічний потенціал і забезпечити своє майбутнє в Європі",- наголосив сказав він.

Нагадаємо, що вчора ввечері лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною і Молдовою.