ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив, що засідань уряду більше не транслюватимуть.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Це не шоу": Засідань уряду більше не транслюватимуть
"Спочатку будемо працювати з міністрами, а після засідання будемо виходити до преси"
Фото: nv.ua
"Засідання уряду не повинні перетворюватися на шоу. Тому ми змінимо формат засідання уряду і будемо спілкуватися з пресою за результатами цієї роботи. Ми спочатку будемо працювати з міністрами в нормальному режимі, але після засідання уряду ми будемо виходити до преси, будемо повідомляти про прийняті рішення і відповідати на питання", - сказав прем'єр на першому засіданні Кабміну в понеділок.
Після цього, Гончарук попросив операторів покинути приміщення і пообіцяв вийти до преси через годину.
Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив ключові пріоритети роботи його уряду протягом п'яти наступних років.
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