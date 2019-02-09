"Це не шоу": Засідань уряду більше не транслюватимуть

"Спочатку будемо працювати з міністрами, а після засідання будемо виходити до преси"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив, що засідань уряду більше не транслюватимуть.

"Засідання уряду не повинні перетворюватися на шоу. Тому ми змінимо формат засідання уряду і будемо спілкуватися з пресою за результатами цієї роботи. Ми спочатку будемо працювати з міністрами в нормальному режимі, але після засідання уряду ми будемо виходити до преси, будемо повідомляти про прийняті рішення і відповідати на питання", - сказав прем'єр на першому засіданні Кабміну в понеділок.

Після цього, Гончарук попросив операторів покинути приміщення і пообіцяв вийти до преси через годину.

Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив ключові пріоритети роботи його уряду протягом п'яти наступних років.