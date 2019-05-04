Це неповага, - Порошенко про Тимошенко у ролі ведучої на дебатах
На питання журналістів, як він ставиться до того, що Тимошенко може бути ведучою на дебатах ,він відповів, що дебати - це не шоу і подібне є зневагою.
"У першу чергу це неповага до Юлії Тимошенко, як політика, яка зайняла третє місце у першому турі президентських виборів, а також до її виборців", - сказав Порошенко на брифігну після того як здав аналізи, інформує "Українська правда".
За його словами, неповагою до них є те, яку роль спробував нав'язати Тимошенко Зеленський, зазначивши, що за неї проголосувало понад 2,5 мільйони українців.
"Подібне ставлення вважаю негідним", - заявив президент.
Він зазначив, що виборців треба поважати і підкреслив, що поважає виборців лідерки "Батьківщини", вдячний тим, хто проголосував за нього і запевнив, що поважає і виборців Зеленського і зробить усе можливе, щоб у другому турі вони проголосували за нього.
Як відомо, кандидат у президенти Володимир Зеленський закликав Юлію Тимошенко стати арбітром на дебатах між ним та іншим кандидатом у президенти, чинним главою держави Петром Порошенком.
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