Це неповага, - Порошенко про Тимошенко у ролі ведучої на дебатах

Також це неповога до її виборців

Кандидат у президенти і діючий голова держави Петро Порошенко заявив, що пропозиція шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського про те, щоб модератором на дебатах була лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко є неповагою, як до неї, так і до її виборців.

На питання журналістів, як він ставиться до того, що Тимошенко може бути ведучою на дебатах ,він відповів, що дебати - це не шоу і подібне є зневагою.

"У першу чергу це неповага до Юлії Тимошенко, як політика, яка зайняла третє місце у першому турі президентських виборів, а також до її виборців", - сказав Порошенко на брифігну після того як здав аналізи, інформує "Українська правда".

За його словами, неповагою до них є те, яку роль спробував нав'язати Тимошенко Зеленський, зазначивши, що за неї проголосувало понад 2,5 мільйони українців.

"Подібне ставлення вважаю негідним", - заявив президент.

Він зазначив, що виборців треба поважати і підкреслив, що поважає виборців лідерки "Батьківщини", вдячний тим, хто проголосував за нього і запевнив, що поважає і виборців Зеленського і зробить усе можливе, щоб у другому турі вони проголосували за нього.

Як відомо, кандидат у президенти Володимир Зеленський закликав Юлію Тимошенко стати арбітром на дебатах між ним та іншим кандидатом у президенти, чинним главою держави Петром Порошенком.