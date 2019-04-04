Зеленський запропонував Тимошенко стати арбітром на дебатах, - ВІДЕО

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, оприлюдненому 4 квітня.

"Для уникнення підкупу, провокацій та адміністративного тиску ми пропонуємо призначити окремого, незалежного арбітра та ведучого для проведення дебатів. Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце у першому турі і не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах?", - сказав Зеленський.

Він дав Тимошенко 24 години на рішення щодо участі у дебатах.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

Однак, команда кандидата в президенти Володимира Зеленського зазначила, що чекає виконання всіх умов щодо проведення дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком.

У штабі кандидата у президенти та діючого глави держави Петра Порошенка вважають, що різноманітні вимоги шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського говорять про страх і небажання брати участь у дебатах.