"Це тільки початок": Повітряні сили України прокоментували атаки безпілотників на москву

У ніч проти 26 серпня росію знову атакували дрони.

Атаки безпілотників на москву, які стають все частішими, є наслідком агресії рф.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він переконаний, що такі випадки у рф ставатимуться дедалі частіше.

"росія отримала те, що й мала отримати - теж повітряні тривоги. Звичайно, це тільки початок. Я думаю, що Сили оборони будуть мати більше засобів для того, щоб на росії було все тривожніше і небезпечніше і щоб вони пережили те саме, що переживають наші громадяни", - заявив Ігнат.

За його словами, загарбники мають заплатити високу ціну за агресію.

"Але без зброї, без реакції на те, що вони роблять, зрозуміло, не обійтися, тому росія буде дедалі частіше переживати такі атаки", - зауважив речник.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 серпня москву та область вчергове атакували безпілотники. росіяни звинуватили в атаці "київський режим".