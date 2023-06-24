Це внутрішня справа росії – Євросоюз про події в рф
Підтримка України та президент лишається непохитною.
Про це в Twitter написав Президент Європейської Ради Шарль Мішель.
"Проводимо уважний моніторинг розвитку ситуації в росії. Перебуваємо в контакті з європейськими лідерами та партнерами по G7. Це очевидно є внутрішньою справою росії. Наша підтримка України та Президента України Зеленського є непохитною", - написав Мішель.
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