Це внутрішня справа росії – Євросоюз про події в рф

Європейський Союз уважно стежить за розвитком подій в рф і перебуває в контакті з міжнародними партнерами щодо цього.

Підтримка України та президент лишається непохитною.

Про це в Twitter написав Президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Проводимо уважний моніторинг розвитку ситуації в росії. Перебуваємо в контакті з європейськими лідерами та партнерами по G7. Це очевидно є внутрішньою справою росії. Наша підтримка України та Президента України Зеленського є непохитною", - написав Мішель.

Вдень Зеленський відреагував на заколот "вагнерівців": слабкість росії очевидна.