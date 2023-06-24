Зеленський про заколот "вагнерівців": слабкість росії очевидна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заколот ПВК "Вагнер" проти російської влади.

Він заявив, що наразі слабкість росії очевидна.

За його словами, Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу.

Про це президент написав в Telegram-каналі.

“Слабкість росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу”, - йдеться в дописі Зеленського.

Президент нагадав, що кожен, хто обирає шлях зла, руйнує сам себе і хто посилає колони військових знищувати життя іншої країни, не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір.