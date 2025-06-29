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Центр Белграда охопили масштабні протиурядові протести

29 червня 2025, 11:18
Центр Белграда охопили масштабні протиурядові протести
Фото: ілюстративне
На протести вийшли приблизно 140 тис. демонстрантів, які вимагали нових виборів та відставки президента Сербії Александара Вучича.
Увечері 28 червня в центрі Белграда спалахнули масові заворушення між протестувальниками та поліцією після завершення студентського мітингу.
 
Про це повідомило сербське видання Blic.
 
Вулиця Князя Мілоша стала основною ареною протистоянь, зафіксовано застосування сльозогінного газу, повідомляють журналісти.
 
Al Jazeera пише, що величезний натовп скандував: "Ми хочемо виборів!", заповнюючи центральну площу Славія та кілька кварталів навколо неї, багато хто не міг дістатися до місця проведення заходу. Медіа з посиланням на поліцію додає, що правоохоронці затримали десятки протестувальників після завершення студентської акції, а шестеро поліцейських отримали поранення у вуличних боях у центрі Белграда, які тривали кілька годин.
 
За інформацією видання, згідно з даними Independent Protest Monitor, Archive of Public Matherings, на протести вийшли приблизно 140 тис. демонстрантів, які вимагали нових виборів та відставки президента Сербії Александара Вучича.
 
Сам Вучич написав на своїй сторінці в Instagram, що протестувальники намагалися повалити державу.
Сербіяпротести

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