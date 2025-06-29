Центр Белграда охопили масштабні протиурядові протести

На протести вийшли приблизно 140 тис. демонстрантів, які вимагали нових виборів та відставки президента Сербії Александара Вучича.

Увечері 28 червня в центрі Белграда спалахнули масові заворушення між протестувальниками та поліцією після завершення студентського мітингу.

Про це п овідомило сербське видання Blic.

Вулиця Князя Мілоша стала основною ареною протистоянь, зафіксовано застосування сльозогінного газу, повідомляють журналісти.

Al Jazeera пише , що величезний натовп скандував: "Ми хочемо виборів!", заповнюючи центральну площу Славія та кілька кварталів навколо неї, багато хто не міг дістатися до місця проведення заходу. Медіа з посиланням на поліцію додає, що правоохоронці затримали десятки протестувальників після завершення студентської акції, а шестеро поліцейських отримали поранення у вуличних боях у центрі Белграда, які тривали кілька годин.

За інформацією видання, згідно з даними Independent Protest Monitor, Archive of Public Matherings, на протести вийшли приблизно 140 тис. демонстрантів, які вимагали нових виборів та відставки президента Сербії Александара Вучича.