Центр ремонту Leopard 2 запрацює у Польщі вже травні
Таку заяву зробив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
Про це повідомляє Укрінформ.
Минулої п’ятниці польський міністр разом з українськими та німецькими колегами підписав у Рамштайні угоду про створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків Leopard 2 України.
“На підставі цієї домовленості центр обслуговування розпочне свою роботу ще у травні”, - заявив міністр національної оборони Польщі.Днями Пентагон заявив, що країни-учасниці "Рамштайну" поставили в Україну понад 230 танків.