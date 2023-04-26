Центр ремонту Leopard 2 запрацює у Польщі вже травні

В травні в польському місті Глівіце запрацює сервісний центр з обслуговування та ремонту українських танків Leopard-2, працюватиме центр на оборонному підприємстві Bumar-Labędy.

Таку заяву зробив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Про це повідомляє Укрінформ.

Минулої п’ятниці польський міністр разом з українськими та німецькими колегами підписав у Рамштайні угоду про створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків Leopard 2 України.

“На підставі цієї домовленості центр обслуговування розпочне свою роботу ще у травні”, - заявив міністр національної оборони Польщі.