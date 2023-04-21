Країни-учасниці "Рамштайну" поставили в Україну понад 230 танків – глава Пентагону

Країни формату Контактної групи з питань оборони України надали ЗСУ більше 230 танків і тисячі одиниць іншої бойової техніки та боєприпасів.

Таку заяву сьогодні зробив міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Лише за кілька місяців ця Контактна група поставила понад 230 танків, більше 1550 броньованих машин, а також іншого обладнання й боєприпасів для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад",- сказав Ллойд Остін.

Він додав, що, США змогли прискорили терміни поставок в Україну танків Abrams, аби забезпечити більшу кількість бронетехніки впродовж ближчих місяців.