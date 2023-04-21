Країни-учасниці "Рамштайну" поставили в Україну понад 230 танків – глава Пентагону
Таку заяву сьогодні зробив міністр оборони США Ллойд Остін.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Лише за кілька місяців ця Контактна група поставила понад 230 танків, більше 1550 броньованих машин, а також іншого обладнання й боєприпасів для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад",- сказав Ллойд Остін.
Він додав, що, США змогли прискорили терміни поставок в Україну танків Abrams, аби забезпечити більшу кількість бронетехніки впродовж ближчих місяців.