Глава Пентагону розповів про ключові питання, які розглянуть на "Рамштайні"

Глава Пентагону запевнив, що Україна продовжить отримувати підтримку.

На одинадцятому засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке сьогодні проходить на американській військовій базі в німецькому місті Рамштайн, учасники обговорюватимуть три основні питання – ППО, боєприпаси та засоби підтримки для України.

Про це на відкритті засідання заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Україна терміново потребує нашої допомоги, щоб захистити своїх громадян, інфраструктуру та війська від ракетної загрози росії. Ми всі знаємо, що поставлено на карту", - заявив Остін.

Він нагадав, що більше року військові України не лише захищають свою державу та своїх співгромадян, а й стоять на захисті основного принципу, згідно з яким автократи не можуть просто атакувати своїх менших сусідів

"Я також з нетерпінням чекаю оновлену інформацію від генерала Агуто, нашого командувача Групи сприяння безпеці в Україні, щодо нашої роботи з розбудови бойової потужності бронетанкової техніки України. І ми також почуємо оновлену інформацію про наш прогрес у довгостроковій перспективі підтримки українського обладнання", - додав глава Пентагону.

Він нагадав, що за рік роботи учасники Контактної групи надали Україні безпекову допомогу на суму понад 55 мільярдів доларів, а за останні кілька місяців надали обладнання та провели навчання для підтримки ще дев’яти бронетанкових бригад для України. Це вже зміцнило позиції України на полі бою.

"І всі ми тут зібралися разом, щоб відстояти Україну та світ, заснований на правилах і правах. … Разом ми подбаємо про те, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб жити у волі. Разом ми захистимо заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас. І разом ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - резюмував Остін.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков та Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін уже провели двостронню зустріч перед початком засідання міністрів оборони країн-союзниць України на американській військовій базі в Німеччині у місті Рамштай.