Резніков і Остін зустрілися перед засіданням "Рамштайну"
Міністр оборони України Олексій Резніков та Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін уже провели двостронню зустріч перед початком засідання міністрів оборони країн-союзниць України на американській військовій базі в Німеччині у місті Рамштай.
Про це написав Остін у своєму Twitter та опублікував відео зустрічі.
"Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо їх стільки, скільки потрібно", - написав Остін у своєму Twitter.
Сьогодні у Німеччині відбудеться одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні. Напередодні американське видання Financial Times писало, що Україна проситиме союзників про термінові поставоки ракет "земля-повітря", побоюючись виникнення гострого дефіциту. Олексій Резніков зазначав, що пріоритети України залишаються незмінними і найважливішим із них є потреба ЗСУ в сучасній бойовій авіації. Також Україна проситиме про посилення протиповітряної оборони, ударні дрони, бронетехніку та снаряди для важкої артилерії.