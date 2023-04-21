Резніков і Остін зустрілися перед засіданням "Рамштайну"

Пріоритетним для України на зустрічі залишається питання сучасної авіації.

Міністр оборони України Олексій Резніков та Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін уже провели двостронню зустріч перед початком засідання міністрів оборони країн-союзниць України на американській військовій базі в Німеччині у місті Рамштай.

Про це написав Остін у своєму Twitter та опублікував відео зустрічі.

"Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо їх стільки, скільки потрібно", - написав Остін у своєму Twitter.

Сьогодні у Німеччині відбудеться одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні. Напередодні американське видання Financial Times писало, що Україна проситиме союзників про термінові поставоки ракет "земля-повітря", побоюючись виникнення гострого дефіциту. Олексій Резніков зазначав, що пріоритети України залишаються незмінними і найважливішим із них є потреба ЗСУ в сучасній бойовій авіації. Також Україна проситиме про посилення протиповітряної оборони, ударні дрони, бронетехніку та снаряди для важкої артилерії.