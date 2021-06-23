Центр вакцинації на базі МВЦ у Києві цього тижня працюватиме чотири дні

Записатися на вакцинацію можна за допомогою програми "Дія" та порталу Helsi.me

"Цього тижня Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме в четвер і п'ятницю, а також у суботу та неділю з 10:00 до 17:30", - ідеться в повідомленні.

Центр масової вакцинації населення від коронавірусу, створений на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, цього тижня працюватиме чотири дні, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"Цього тижня Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме в четвер і п'ятницю, а також у суботу та неділю з 10:00 до 17:30", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що записатися на вакцинацію можна за допомогою програми "Дія" та порталу Helsi.me.

У КМДА додають, що наразі в місті триває вакцинація педагогів, медичних і соціальних працівників, учасників ООС, а також осіб 65 років і старше.

Нагадаємо, що в Україні 23 червня зафіксовано 835 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19