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Центр вакцинації на базі МВЦ у Києві цього тижня працюватиме чотири дні

Записатися на вакцинацію можна за допомогою програми "Дія" та порталу Helsi.me
"Цього тижня Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме в четвер і п'ятницю, а також у суботу та неділю з 10:00 до 17:30", - ідеться в повідомленні.
Центр вакцинації на базі МВЦ у Києві цього тижня працюватиме чотири дні Фото: з вільного доступу

Центр масової вакцинації населення від коронавірусу, створений на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, цього тижня працюватиме чотири дні, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"Цього тижня Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, працюватиме в четвер і п'ятницю, а також у суботу та неділю з 10:00 до 17:30", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що записатися на вакцинацію можна за допомогою програми "Дія" та порталу Helsi.me.

У КМДА додають, що наразі в місті триває вакцинація педагогів, медичних і соціальних працівників, учасників ООС, а також осіб 65 років і старше.

Нагадаємо, що в Україні 23 червня зафіксовано 835 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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23 06 2021 11:51
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