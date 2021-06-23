В Україні зафіксовано 835 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 241 випадок;
Вінницька область - 20 випадків;
Волинська область - 13 випадків;
Дніпропетровська область - 36 випадків;
Донецька область - 51 випадок;
Житомирська область - 17 випадків;
Закарпатська область - 21 випадок;
Запорізька область - 15 випадків;
Івано-Франківська область - 7 випадків;
Київська область - 38 випадків;
Кіровоградська область - 9 випадків;
Луганська область - 23 випадки;
Львівська область - 52 випадки;
Миколаївська область - 23 випадки;
Одеська область - 30 випадків;
Полтавська область - 35 випадків;
Рівненська область - 38 випадків;
Сумська область - 26 випадків;
Тернопільська область - 4 випадки;
Харківська область - 26 випадків;
Херсонська область - 9 випадків;
Хмельницька область - 26 випадків;
Черкаська область - 41 випадок;
Чернівецька область - 19 випадків;
Чернігівська область - 15 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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