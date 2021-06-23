В Україні зафіксовано 835 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За минулу добу одужало 2 292 особи, летальних випадків - 70

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.

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Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 241 випадок; Вінницька область - 20 випадків; Волинська область - 13 випадків; Дніпропетровська область - 36 випадків; Донецька область - 51 випадок; Житомирська область - 17 випадків; Закарпатська область - 21 випадок; Запорізька область - 15 випадків; Івано-Франківська область - 7 випадків; Київська область - 38 випадків; Кіровоградська область - 9 випадків; Луганська область - 23 випадки; Львівська область - 52 випадки; Миколаївська область - 23 випадки; Одеська область - 30 випадків; Полтавська область - 35 випадків; Рівненська область - 38 випадків; Сумська область - 26 випадків; Тернопільська область - 4 випадки; Харківська область - 26 випадків; Херсонська область - 9 випадків; Хмельницька область - 26 випадків; Черкаська область - 41 випадок; Чернівецька область - 19 випадків; Чернігівська область - 15 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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