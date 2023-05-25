Центробанки Ірану та росії закликають до використання національних валют

Іранська сторона хоче прибрати долари у розрахунках з рф.

Глава Банку росії Ельвіра Набіулліна, якій в Україні загрожує довічне ув’язнення за впровадження "рубльової зони" на окупованих територіях України, 24 травня відвідала Іран.

Про це повідомляє іранське державне інформаційне агентство IRNA.

Набіулліна провела переговори з главою центрального банку Ірану Мохаммадом Рези Фарзіном. Основна увага була приділена зміцненню відносин між комерційними банками двох країн, "збільшенню співпраці у сфері банківської інфраструктури", а також на посиленні торговельних обмінів та використанні своїх національних валют у двосторонній торгівлі (відхід від використання долара).

За даними Bloomberg, Набіулліна також провела переговори в кулуарах засідання Азійського клірингового союзу в Тегерані, в якому росія бере участь як спостерігач разом з офіційними особами з Білорусі та Афганістану. У його кулуарах було сказано, що перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер заявив Набіулліній, що Іран має намір відмовитися від долара в операціях з росією.

Незважаючи на зростаюче значення двосторонньої торгівлі між Іраном і росією, вона все ще недостатньо велика, щоб вплинути на макроекономічні показники обох країн. Навіть після того, як товарообіг майже досягнув п'яти мільярдів доларів, навряд чи прибутки від торгівлі зможуть компенсувати доходи від експорту сирої нафти, втрачені через санкції. Розвиток розрахунків у місцевій валюті буде на користь Ірану, оскільки росія збільшує імпорт товарів та послуг.

Набіулліна, яка змушена була носити хустку на зустрічах, стала другим високопоставленим чиновником рф, який відвідав Тегеран цього місяця – після візиту минулого тижня віце-прем'єр-міністра Олександра Новака, головного енергетичного чиновника президента владіміра вутіна.

До вторгнення в лютому 2022 року її вважали одним з найкращих у світі грошово-кредитних політиків, але зараз її уникають колеги в США і Європі, оскільки вона працювала над стабілізацією рубля і подоланням економічних наслідків безпрецедентних міжнародних санкцій проти росії. Уряди заморозили близько 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Банку росії, а США, Канада і Великобританія наклали санкції на Набіулліну. Після того, як десятиліття російської інтеграції у світову фінансову систему були зруйновані після вторгнення, вона намагалася піти у відставку з посади глави центробанку, але путін відхилив її прохання і призначив на новий п'ятирічний термін.

Нагадаємо, ЄС ввів нові санкції за порушення прав людини в Ірані.