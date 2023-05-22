ЄС ввів нові санкції за порушення прав людини в Ірані

Новий пакет санкцій слідує за попередніми сімома, прийнятими раніше Радою ЄС. Загалом санкції застосовано до 216 фізичних та 37 юридичних осіб.

Європейський Союз ввів санкції проти п`яти осіб і двох організацій, відповідальних за порушення прав людини в Ірані.

Про це повідомляє Рада ЄС.

Новий пакет санкцій слідує за попередніми сімома, прийнятими раніше Радою ЄС.

До санкційного списку внесли:

- командира підрозділу Тегеранської поліції правоохоронних сил Ірану (LEF).

- людину, пов’язана зі "справою Мар’ям Арвін" - юристки, яка опинилася в тюрмі через свою правозахисну діяльність і згодом померла.

- речника іранської поліції та секретаря Вищої ради кіберпростору Ірану (SCC), органу, відповідального за репресії в кіберпросторі.

Санкції також запровадили проти фонду IRGC - органу, відповідального за управління інвестиціями "Корпусу вартових ісламської революції" та спрямування грошей на жорстокі репресії режиму та Студентську організацію Basij (SBO), що діє як насильницька армія в університетських містечках, де студенти влаштували протести восени 2022 року, а згодом стали жертвами репресій і серйозних порушень прав людини, таких як викрадення та тортури.

Загалом санкції застосовано до 216 фізичних та 37 юридичних осіб. Обмежувальні заходи включають заморожування активів, заборону на в’їзд до ЄС і заборону надавати кошти тим, хто є у підсанкційному списку. Крім того, діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, і обладнання для моніторингу телекомунікацій.

ЄС закликав Іран припинити практику винесення та виконання смертних вироків протестувальникам, скасувати винесені смертні вироки, забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих, а також припинити практику затримання іноземних цивільних осіб з метою отримання політичної вигоди.

Нагадаємо, в ЄС розповіли деталі 11 пакету санкцій проти рф.