Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ЄС ввів нові санкції за порушення прав людини в Ірані

22 травня 2023, 18:22
ЄС ввів нові санкції за порушення прав людини в Ірані
Фото: Укрінформ
Новий пакет санкцій слідує за попередніми сімома, прийнятими раніше Радою ЄС. Загалом санкції застосовано до 216 фізичних та 37 юридичних осіб.

Європейський Союз ввів санкції проти п`яти осіб і двох організацій, відповідальних за порушення прав людини в Ірані. 

Про це повідомляє Рада ЄС.

Новий пакет санкцій слідує за попередніми сімома, прийнятими раніше Радою ЄС.

До санкційного списку внесли:

- командира підрозділу Тегеранської поліції правоохоронних сил Ірану (LEF).

- людину, пов’язана зі "справою Мар’ям Арвін" - юристки, яка опинилася в тюрмі через свою правозахисну діяльність і згодом померла.

- речника іранської поліції та секретаря Вищої ради кіберпростору Ірану (SCC), органу, відповідального за репресії в кіберпросторі.

Санкції також запровадили проти фонду IRGC - органу, відповідального за управління інвестиціями "Корпусу вартових ісламської революції" та спрямування грошей на жорстокі репресії режиму та Студентську організацію Basij (SBO), що діє як насильницька армія в університетських містечках, де студенти влаштували протести восени 2022 року, а згодом стали жертвами репресій і серйозних порушень прав людини, таких як викрадення та тортури.

Загалом санкції застосовано до 216 фізичних та 37 юридичних осіб. Обмежувальні заходи включають заморожування активів, заборону на в’їзд до ЄС і заборону надавати кошти тим, хто є у підсанкційному списку. Крім того, діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, і обладнання для моніторингу телекомунікацій.

ЄС закликав Іран припинити практику винесення та виконання смертних вироків протестувальникам, скасувати винесені смертні вироки, забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих, а також припинити практику затримання іноземних цивільних осіб з метою отримання політичної вигоди.

Нагадаємо, в ЄС розповіли деталі 11 пакету санкцій проти рф.

ЄСІрансанкції

Останні матеріали

Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК
Технології
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК "Патріот" – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 15:14
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Політика
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Переклад iPress – 22 травня 2023, 12:49
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура "повітряних" команд росії та України – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 09:18
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Переклад iPress – 21 травня 2023, 16:21
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Поразницька, безглузда дискусія Америки
Політика
Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 травня 2023, 12:06
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2023, 10:03
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Політика
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Переклад iPress – 19 травня 2023, 08:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється