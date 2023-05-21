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ПОЛІТИКА

В ЄС розповіли деталі 11 пакету санкцій проти рф

21 травня 2023, 08:58
В ЄС розповіли деталі 11 пакету санкцій проти рф
В 11-му санкційному пакеті компанії з усього світу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, які допомагають москві ухилятись від санкцій.

В інтерв'ю німецькому мовнику ZDF вона підкреслила, що ЄС серйозно налаштований покласти край ухиленню від санкцій з боку росії.

"Ми серйозно налаштовані припинити обхід санкцій. І тому в 11-му пакеті у нас компанії з усього світу, щодо яких є чіткі докази, що вони поставляють підсанкційні товари з ЄС до росії  через треті країни. З них вісім зареєстровані у Китаї", — зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, ці компанії частково існують лише на папері та мають власників із громадянством різних країн, хоча й зареєстровані у Китаї.

На думку президентки Єврокомісії, включення до пакету саме компаній, які часто обходять санкції всупереч національному законодавству, зробить процес боротьби більш ефективним.

Нагадаємо, що в ЄС зараз ведеться робота над 11 пакетом санкцій щодо росії, на тлі чого частина країн відновила тиск проти ядерної промисловості країни. Пізніше стало відомо, що Європейський союз поки що не має наміру вводити санкції проти російської державної атомної компанії "Росатом".

Також 11 пакет санкцій може містити нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, покликані допомогти європейським компаніям вийти з росії.

ЄСвійнасанкціі проти росії

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