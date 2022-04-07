Центром спалаху мавпячої віспи стала Європа - ВООЗ

Здебільшого захворювання проявляється висипом, а приблизно у трьох із чотирьох заражених відзначаються такі симптоми, як лихоманка, втома, біль у м'язах, блювота, діарея, біль у горлі або головний біль

Захворюваність на вірус мавпячої віспи в Європі сягає близько 90 відсотків від загального числа випадків у світі, і їх зафіксовано в 31 країні Європейського континенту.

Такі дані оприлюднив наприкінці тижня регіональний директор ВООЗ по Європі Ганс Клюге в заяві, розміщеній на вебсторінці Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"Сьогодні я ще раз закликаю уряди та громадянське суспільство активізувати зусилля... для запобігання поширенню мавпячої віспи". Необхідні термінові й скоординовані дії, якщо ми хочемо зупинити процес поширення цієї хвороби", - йдеться у заяві.

Клюге зазначив, що на сьогодні в Європі немає повідомлень про смертельні випадки від цієї недуги.

"Здебільшого захворювання проявляється висипом, а приблизно у трьох із чотирьох заражених відзначаються такі симптоми, як лихоманка, втома, біль у м'язах, блювота, діарея, біль у горлі або головний біль", - зазначив він.

Клюге підкреслив, що Європа нині перебуває в центрі спалаху, і ризик зараження залишається високим.

"Тут просто немає місця для самозаспокоєння, особливо в Європейському регіоні, де спостерігається спалах, який швидко розвивається, і з кожною годиною, днем і тижнем хвороба поширюється на раніше не вражені нею місця", - сказав він.

Водночас ВООЗ не розглядає нинішній спалах надзвичайною ситуацією, хоча найближчим часом може переглянути свою позицію, додав він.

На сьогодні в Африці зареєстровано близько 1800 випадків зараження, з них понад 70 – смертельні, що пояснюється відсутністю щеплення від віспи, яке захищає і від нового вірусу.

За даними ВООЗ, більшість випадків зараження спостерігалася серед молодих чоловіків, які мають статеві контакти з іншими чоловіками, переважно в міських районах. При цьому зазначається, що хвороба поширюється при тісному контакті, статевий шлях інфікування ще потребує дослідження.

Однак цей фактор, за словами Крюге, подекуди перешкоджає хворим звертатися по медичну допомогу.