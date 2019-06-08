Центрвиборчком визнав обраними 423 народних депутатів

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів ще в семи виборчих округах.

ЦВК визнала обраним в окрузі №193 Ігоря Марчука, №69 - Віктора Балогу, №119 - Михайла Бондаря, №198 - Сергія Рудика, №207 - Максима Зуєва, №209 - Валерія Зуба, №50 - Руслана Требушкіна, повідомляє LB.ua.

"Саме встановлення цих результатів було пов'язано зі складними і непоодинокими судовими розглядами, в тому числі пов'язаними зі здійсненням комісією повторного підрахунку голосів. Сьогодні це все вирішено", - зазначила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Усього ЦВК визнала обраними 423 народних депутатів України: 225 - у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 - в одномандатних виборчих округах.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук відзначила, що наявність судової справи з приводу ситуації в окрузі №50 "не перешкоджає процедурі встановлення результатів".

Сліпачук повідомила, що протокол про визнання результатів виборів в окрузі №50 підписали всі 16 присутніх членів ЦВК, при цьому 14 із них - з окремою думкою.

ЦВК також прийняла постанову "Про факти порушення виборчих прав в одномандатному виборчому окрузі №50 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року" і звернулася до Національної поліції для проведення перевірки викладених у постанові обставин порушення законодавства про вибори і вжиття, відповідно до законодавства України, заходів реагування.

Крім того, ЦВК зобов'язала окружну виборчу комісію виборчого округу №210 не пізніше 16:00 6 серпня завершити повторний підрахунок голосів на 33 виборчих дільницях і внести за його результатами зміни до встановлених підсумків голосування.

Також ЦВК зобов'язала ОВК ОВО №210 скласти протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №210 з позначкою "Уточнений" і транспортувати його і іншу виборчу документацію, передбачену законом, у ЦВК.

У засіданні Центрвиборчкому оголошено перерву.

Загалом 21 липня відбулося голосування в 199 одномандатних округах з 225. Депутати від 26 округів, розташованих на окупованих територіях (в Криму та в частині Донбасу), будуть обрані після звільнення цих територій.

До 5 серпня ЦВК повинна була оголосити офіційні результати виборів.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.

Ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.