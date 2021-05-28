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Церемонію вручення премії "Оскар" перенесли

Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук і ABC сьогодні оголосили, що 94-а церемонія вручення Оскара перенесеться на неділю, 27 березня 2022 року
Американська кіноакадемія перенесла дату проведення 94-ї церемонії вручення премії "Оскар" з 27 лютого на 27 березня 2022 року.
Церемонію вручення премії "Оскар" перенесли Фото: gaganews.com.ua
"Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук і ABC сьогодні оголосили, що 94-а церемонія вручення Оскара перенесеться на неділю, 27 березня 2022 року", - йдеться у заяві  на сайті премії "Оскар".
 
Водночас організатори не виключають, що і ця дата може бути перенесена. Причина цього не уточнюється.
 
Шоу, яке транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі ABC із Dolby Theatre в Голлівуді, спочатку планувалося на 27 лютого 2022 року.
 
Відповідно до графіка, опублікованого Академією, 21 грудня 2021 року буде оголошено список фільмів, що увійшли до шортлиста премії, а 8 лютого 2022 року буде оголошено номінантів на "Оскар" у всіх категоріях.
 
Організатори зазначили, що чинними залишаються зміни щодо вимог до учасників, які взяли участь в минулому році через пандемію коронавірусу: до відбору допускаються фільми, які були показані онлайн.
 
Як повідомляв Укрінформ, цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому Dolby Theatre.
 
Найкращим фільмом 2020-го року було визнано "Землю кочівників" режисерки Хлої Чжао.
 
Звання найкращого актора здобув Ентоні Гопкінс ("Батько"), а найкращою актрисою стала Френсіс Мак-Дорманд ("Земля кочівників").
 
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28 05 2021 12:17
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