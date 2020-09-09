«Оскар» змінює вимоги до фільмів, які претендуватимуть на премію
Про це йдеться на сайті премії, повідомляє "Громадське".
Що пропонують:
-
принаймні одну з головних або другорядних ролей має грати представник расової меншини: азієць, афроамериканець, латиноамериканець, корінні американців, жителі Аляски або інші недостатньо представлені етнічні меншини,
-
щонайменше 30% акторів другого плану мають бути жінками, представниками расової чи етнічної меншини, ЛГБТК+, людьми з інвалідністю,
-
сюжет має бути направлений на висвітлення групи, яка мало представлена: жінки, расові чи етнічні меншини, ЛГБТК+, люди з інвалідністю,
-
у команді, яка працює над фільмом, повинні бути представники різних етнічних груп. Це стосується стажерів, креативного керівництва, відділу PR тощо.
З 2024 року фільм, який хоче претендувати на номінацію "Найкращий фільм", має відповідати щонайменше двом новим критеріям. Для інших номінацій правила не змінюють.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Житомирщині відтворили у 3D-форматі Звягельський замок
- ВІДЕО На Херсонщині монастир ХVІІІ століття показали з висоти пташиного польоту
- ВІДЕО “Стара Умань” оновила маршрут монастирськими підземеллями
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"