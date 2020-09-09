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«Оскар» змінює вимоги до фільмів, які претендуватимуть на премію

Вони стосуються статі, гендеру та раси
Американська кіноакадемія представила нові критерії для фільмів, які претендуватимуть на номінацію «Найкращий фільм». Вони стосуються різноманіття серед акторів та знімальної групи.
«Оскар» змінює вимоги до фільмів, які претендуватимуть на премію Фото: twitter.com/theacademy

Про це йдеться на сайті премії, повідомляє "Громадське".

Що пропонують:

  • принаймні одну з головних або другорядних ролей має грати представник расової меншини: азієць, афроамериканець, латиноамериканець, корінні американців, жителі Аляски або інші недостатньо представлені етнічні меншини,

  • щонайменше 30% акторів другого плану мають бути жінками, представниками расової чи етнічної меншини, ЛГБТК+, людьми з інвалідністю,

  • сюжет має бути направлений на висвітлення групи, яка мало представлена: жінки, расові чи етнічні меншини, ЛГБТК+, люди з інвалідністю,

  • у команді, яка працює над фільмом, повинні бути представники різних етнічних груп. Це стосується стажерів, креативного керівництва, відділу PR тощо.

З 2024 року фільм, який хоче претендувати на номінацію "Найкращий фільм", має відповідати щонайменше двом новим критеріям. Для інших номінацій правила не змінюють.

Нагадаємо, що церемонію "Оскар" перенесли з лютого на квітень 2021 року
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09 09 2020 12:31
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