Церемонію "Оскар" перенесли з лютого на квітень 2021 року
Про це повідомляється у Twitter академії, зазначає "Громадське".
Зазвичай "Оскар" вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Таким чином, буде продовжено дедлайн для подачі фільмів на премію.
Так, період відбору фільмів продовжено до 28 лютого, номінантів оголосять 25 березня, а сама церемонія вручення премії запланована на 25 квітня.
Також перенесли й відкриття будівлі Музею кіноакадемії - на 30 квітня 2021-го (із запланованого 14 грудня 2020 року).
Музей кіноакадемії має стати провідною установою світу, присвяченою світовому кінематографу. Будівлю музею, яку спроєктував відомий італійський архітектор Ренцо Піано, відкриють у Лос-Анжелесі.
Фото: Twitter The Academy
Нагадаємо, що за "Оскар" у номінації "Найкращий фільм" з 2021 року змагатимуться 10 номінантів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Де мої туристи?": Львівщина запустила серію нових промороликів
- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"