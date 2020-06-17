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Церемонію "Оскар" перенесли з лютого на квітень 2021 року

Період відбору фільмів продовжено до 28 лютого, номінантів оголосять 25 березня, а сама церемонія вручення премії запланована на 25 квітня
Американська кіноакадемія вирішила перенести церемонію вручення премії "Оскар" на квітень 2021 року.
Церемонію "Оскар" перенесли з лютого на квітень 2021 року Фото: з вільних джерел

Про це повідомляється у Twitter академії, зазначає "Громадське".

Зазвичай "Оскар" вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Таким чином, буде продовжено дедлайн для подачі фільмів на премію.

Так, період відбору фільмів продовжено до 28 лютого, номінантів оголосять 25 березня, а сама церемонія вручення премії запланована на 25 квітня.

Також перенесли й відкриття будівлі Музею кіноакадемії - на 30 квітня 2021-го (із запланованого 14 грудня 2020 року).

Музей кіноакадемії має стати провідною установою світу, присвяченою світовому кінематографу. Будівлю музею, яку спроєктував відомий італійський архітектор Ренцо Піано, відкриють у Лос-Анжелесі.

Фото: Twitter The Academy

Нагадаємо, що за "Оскар" у номінації "Найкращий фільм" з 2021 року змагатимуться 10 номінантів

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17 06 2020 11:34
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