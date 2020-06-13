За "Оскар" у номінації "Найкращий фільм" з 2021 року змагатимуться 10 номінантів

"Починаючи з 94-ї церемонії, яка пройде у 2021 році, у категорії "Найкращий фільм" будуть представлені десять номінантів, на відміну від різного з року в рік числа"

Американська кіноакадемія визначила кількість номінантів у головній категорії. З 2021 року боротися за найпрестижніший «Оскар» будуть тільки 10 фільмів.

Повідомляє Американська кіноакадемія, передає "Громадське".

Раніше кількість фільмів була різною, але з 2009 року брати участь могли не більше 10 стрічок — можна було менше. Так, у 2019 році на нагороду претендували вісім фільмів, у 2018 і 2020 — по дев’ять.

"Починаючи з 94-ї церемонії, яка пройде у 2021 році, у категорії "Найкращий фільм" будуть представлені десять номінантів, на відміну від різного з року в рік числа", — повідомили в кіноакадемії.

Також тепер членам кіноакадемії демонструватимуть претендентів на нагороду в категорії «Найкращий фільм» упродовж всього року онлайн. Так кіноакадемія хоче «зрівняти шанси та забезпечити можливість перегляду всіх відповідних фільмів».

Нагадаємо, що трансляцію 92 церемонії вручення премії Американської академії кіномистецтв "Оскар" з голлівудського театру Dolby дивилися рекордно мала кількість телеглядачів.