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Церемонія "Оскар" встановила антирекорд за переглядами

цьогоріч церемонію, яка вже другий рік поспіль проходила без офіційного ведучого, подивилися лише 23,6 млн людей
Трансляцію 92 церемонії вручення премії Американської академії кіномистецтв "Оскар" з голлівудського театру Dolby дивилися рекордно мала кількість телеглядачів.
Церемонія "Оскар" встановила антирекорд за переглядами Фото: twitter.com/theacademy

Про це повідомляє телекомпанія ABC посилаючись на дані дослідницької компанії Nielsen, повідомляє "Громадське".

Так, згідно з підрахунками, цьогоріч церемонію, яка вже другий рік поспіль проходила без офіційного ведучого, подивилися лише 23,6 млн людей. Попередній глядацький антирекорд був встановлений у 2018 році, коли трансляцію переглянули 26,5 млн людей. Водночас, у 2019 році церемонію вручення "Оскара" подивилися 29,6 млн телеглядачів.

Також повідомляється, що найуспішнішою за останні 20 років видалася церемонія вручення премії Американської академії кіномистецтв 2014 року. Тоді її подивилися 43,7 млн людей.

Цьогорічні показники експерти пов'язують в першу чергу з тим, що церемонія вийшла невиправдано довгою і тривала 3 години 36 хвилин - приблизно на пів години довше запланованого часу.

Водночас, експерти вважають рішення Американської кіноакадемії вдруге обійтися без головного ведучого невдалим. На їхню думку, це рішення також відштовхнуло деяке число потенційних телеглядачів.

Нагадаємо, що представники Оскара-2020 опублікували список переможців.

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11 02 2020 13:30
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