Представники Оскара-2020 опублікували список переможців: що насправді сталось

Коротко про твіттер, який виглядав так, ніби його написали з нашого акаунта. Це помилка. Її вже вирішено

Адміністратори Twitter-сторінки Оскара залишили неоднозначний пост, який згодом видалили. Пильні користувачі помітили, що там був перелік переможців, однак сама премія відбудеться лише у ніч на 10 лютого. В Кіноакадемії вже пояснили, що за конфуз трапився у них на сторінці.

За словами представників Американської кіноакадемії, вони лише ретвітнули публікаціют My Oscar predictions ("Мої прогнози щодо премії Оскар"), де шанувальники ділились своїми думками щодо можливих майбутніх переможців. От одного з них вони і вирішили опублікувати, помилково видавши за реальний перелік лауреатів. Про це повідомляють на Vice,передає 24 КАНАЛ.

Коротко про твіттер, який виглядав так, ніби його написали з нашого акаунта. Це помилка. Її вже вирішено,– виправились у Twitter представники Кіноакадемії.

Згідно з видаленим дописом, перелік головних переможців Оскара-2020 мав би виглядати ось так:

Накращий фільм – "Паразити", режисер Пон Джун Хо

Найкращий режисер – Сем Мендес (фільм "1917)

Найкращий актор – Хоакін Фенікс ("Джокер")

Найкраща актриса – Рене Зельвегер ("Джуді")

Нагадаємо, що у ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі Американська кіноакадемія оголосить переможців цьогорічної премії «Оскар». Усі претенденти уже відомі, а ми детальніше розповідаємо про шанси номінантів.