Представники Оскара-2020 опублікували список переможців: що насправді сталось
За словами представників Американської кіноакадемії, вони лише ретвітнули публікаціют My Oscar predictions ("Мої прогнози щодо премії Оскар"), де шанувальники ділились своїми думками щодо можливих майбутніх переможців. От одного з них вони і вирішили опублікувати, помилково видавши за реальний перелік лауреатів. Про це повідомляють на Vice,передає 24 КАНАЛ.
Коротко про твіттер, який виглядав так, ніби його написали з нашого акаунта. Це помилка. Її вже вирішено,– виправились у Twitter представники Кіноакадемії.
Згідно з видаленим дописом, перелік головних переможців Оскара-2020 мав би виглядати ось так:
- Накращий фільм – "Паразити", режисер Пон Джун Хо
- Найкращий режисер – Сем Мендес (фільм "1917)
- Найкращий актор – Хоакін Фенікс ("Джокер")
- Найкраща актриса – Рене Зельвегер ("Джуді")
Нагадаємо, що у ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі Американська кіноакадемія оголосить переможців цьогорічної премії «Оскар». Усі претенденти уже відомі, а ми детальніше розповідаємо про шанси номінантів.
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