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Представники Оскара-2020 опублікували список переможців: що насправді сталось

Коротко про твіттер, який виглядав так, ніби його написали з нашого акаунта. Це помилка. Її вже вирішено
Адміністратори Twitter-сторінки Оскара залишили неоднозначний пост, який згодом видалили. Пильні користувачі помітили, що там був перелік переможців, однак сама премія відбудеться лише у ніч на 10 лютого. В Кіноакадемії вже пояснили, що за конфуз трапився у них на сторінці.
Представники Оскара-2020 опублікували список переможців: що насправді сталось Фото: gaganews.com.ua

За словами представників Американської кіноакадемії, вони лише ретвітнули публікаціют My Oscar predictions ("Мої прогнози щодо премії Оскар"), де шанувальники ділились своїми думками щодо можливих майбутніх переможців. От одного з них вони і вирішили опублікувати, помилково видавши за реальний перелік лауреатів. Про це повідомляють на Vice,передає 24 КАНАЛ.

Коротко про твіттер, який виглядав так, ніби його написали з нашого акаунта. Це помилка. Її вже вирішено,– виправились у Twitter представники Кіноакадемії.

Згідно з видаленим дописом, перелік головних переможців Оскара-2020 мав би виглядати ось так:

  • Накращий фільм – "Паразити", режисер Пон Джун Хо
  • Найкращий режисер – Сем Мендес (фільм "1917)
  • Найкращий актор – Хоакін Фенікс ("Джокер")
  • Найкраща актриса – Рене Зельвегер ("Джуді")

Нагадаємо, що у ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі Американська кіноакадемія оголосить переможців цьогорічної премії «Оскар». Усі претенденти уже відомі, а ми детальніше розповідаємо про шанси номінантів.

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06 02 2020 14:20
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